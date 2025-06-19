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19 июня 2025, 08:33

На Прикарпатье мужчина убил 79-летнюю соседку топором

19 июня 2025, 08:33
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фото: Ивано-Франковская областная прокуратура
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Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт против 32-летнего жителя Калушского района, подозреваемого в умышленном убийстве 79-летней соседки

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, трагедия произошла 4 января 2025 года.

Подозреваемый в тот день употреблял алкоголь, когда к нему пришла соседка - она хотела выяснить, куда исчезли ее домашние животные. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина схватил топор и ударил женщину по голове. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни мужа, убившего бывшую жену и ее мать, отправили за решетку.

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