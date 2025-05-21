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21 мая 2025, 08:26

На Прикарпатье мужчина ударил соседа ножом и скрылся

21 мая 2025, 08:26
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фото: Национальная полиция
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На Ивано-Франковщине правоохранители оперативно задержали 55-летнего жителя села Рипное, который нанес тяжелое ножевое ранение своему соседу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 18 мая на территории частного хозяйства потерпевшего.

В Рожнятовские полицейские поступило сообщение от медиков о госпитализации 53-летнего мужчины с проникающим ранением живота.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что ранение потерпевший получил от своего соседа. По словам свидетелей, злоумышленник неожиданно подбежал к мужчине и беспричинно ударил его ножом, после чего скрылся.

Раненый смог добраться до соседки и попросить о помощи — именно она вызвала скорую.

Правоохранители оперативно задержали нападающего по месту жительства. В ходе осмотра были изъяты доказательства, которые уже направлены на экспертизу.

Мужчине объявлено о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, на Днепропетровщине задержан мужчина за покушение на убийство.

Ранее житель Волыни жестоко избил мужчину , который якобы оскорбил его брата. Он избивал потерпевшего молотком, а также руками и ногами.

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полиция Ивано-Франковская область нож ножевое ранение сосед
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