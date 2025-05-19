На Днепропетровщине задержан мужчина за покушение на убийство
Правоохранители в городе Самар задержали мужчину, ударившего ножом 21-летнего местного жителя. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 17 мая в городе Самар. В одном из подъездов поссорились двое мужчин. В ходе конфликта злоумышленник ударил ножом 21-летнего потерпевшего.
Правоохранители задержали 44-летнего мужчину. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее житель Волыни жестоко избил мужчину, который якобы оскорбил его брата. Он избивал потерпевшего молотком, а также руками и ногами. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.
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