Фото: Нацполиция

Правоохранители в городе Самар задержали мужчину, ударившего ножом 21-летнего местного жителя. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 мая в городе Самар. В одном из подъездов поссорились двое мужчин. В ходе конфликта злоумышленник ударил ножом 21-летнего потерпевшего.

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее житель Волыни жестоко избил мужчину, который якобы оскорбил его брата. Он избивал потерпевшего молотком, а также руками и ногами. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.