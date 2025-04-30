Фото: Нацполиция

Житель Волыни жестоко избил мужчину, который якобы оскорбил его брата. Он ударил его молотком, а также руками и ногами

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Ковеля за покушение на умышленное убийство. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Сам инцидент произошел в июле прошлого года. Нетрезвый обвиняемый (ранее трижды судимый) встреча на улице 38-летнего мужчины, якобы оскорбившего его младшего брата. Злоумышленник восемь раз ударил его молотком по голове.

Впоследствии нападавший повалил пострадавшего на землю и нанес еще удары кулаками и ногами. Пострадавшего спасла от смерти своевременно оказанная медицинская помощь.

Напомним, в Закарпатье 17-летний подросток совершил разбойное нападение на 61-летнего таксиста. По словам мужчины, клиент внезапно начал его душить, а затем ударил по голове. Злоумышленник украл у таксиста телефон и деньги.