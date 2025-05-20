Во Львове задержали наркоторговца с "товаром" на четверть миллиона гривен

фото: Национальная полиция

Во Львове правоохранители задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина сбывал каннабис из-за почтовых отправлений и так называемых "закладок".

17 мая на улице Городоцкой полицейские обнаружили у подозреваемого восемь свертки с расфасованным каннабисом, которые уже были готовы к отправке.

Во время осмотра автомобиля и обыска в доме фигуранта нашли еще больше наркотических средств: каннабис, гашиш, капсулы с тетрагидроканабинолом, фасовочные принадлежности, электронные весы и уже подготовленные "закладки".

Стоимость изъятого "товара" на черном рынке превышает 250 тысяч гривен.

Мужчину задержали. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, стражи порядка разоблачили наркоторговца в столице. Мужчина оставлял "закладки" в тайниках во дворах, вблизи домов и детских площадок.