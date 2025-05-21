На Прикарпатті чоловік ударив сусіда ножем і втік

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На Івано-Франківщині правоохоронці оперативно затримали 55-річного мешканця села Ріпне, який завдав тяжке ножове поранення своєму сусіду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 18 травня на території приватного господарства потерпілого.

До Рожнятівських поліцейських надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 53-річного чоловіка з проникаючим пораненням живота.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що поранення потерпілий отримав від свого сусіда. За словами свідків, зловмисник зненацька підбіг до чоловіка та безпричинно вдарив його ножем, після чого втік.

Поранений зміг дістатися до сусідки та попросити про допомогу — саме вона викликала швидку.

Правоохоронці оперативно затримали нападника за місцем його проживання. Під час огляду були вилучені речові докази, які вже направлено на експертизу.

Чоловіку оголошено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка за замах на вбивство.

Раніше житель Волині жорстоко побив чоловіка, який нібито образив його брата. Він бив потерпілого молотком, а також руками й ногами.