Фото: Нацполиция

В Ужгороде женщину похитили прямо у многоэтажки. Оказалось, что похититель – ее бывший муж

Видео с камер наблюдения опубликовал депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола, передает RegioNews.

На кадрах, опубликованных депутатом, видно, что во двор многоэтажного дома заехал автомобиль. Затем из машины вышел мужчина и силой затолкал в транспорт проходившую мимо женщину.

Как рассказали правоохранители, полицию вызвал свидетель. Он пытался остановить автомобиль, но машина уже уехала в неизвестном направлении. Сама женщина скоро смогла на ходу выскочить из машины. В результате она травмировала руку.

Как выяснилось, похитителем был ее бывший муж. Он пытался похитить ее, чтобы выяснить отношения, ведь они развелись совсем недавно.

"Полицейские осмотрели записи с видеокамер наблюдения на близлежащих территориях и ориентировали на поиски фигуранта наряды полиции. В результате злоумышленника оперативно разыскали. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Голосеевском районе столицы похитили мужчину прямо посреди улицы. В соцсетях появились кадры, где неизвестные, скрывавшие лицо за балаклавами, силой посадили его в машину и уехали в неизвестном направлении.