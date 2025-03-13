11:29  13 марта
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
11:23  13 марта
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
11:06  13 марта
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 марта 2025, 11:54

Хотел помочь, а ограбил: в Ровенской области полиция поймала вора

13 марта 2025, 11:54
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В среду, 12 марта, гощанские полицейские оперативно разоблачили и задержали злоумышленника, укравшего у женщины сумочку

Об этом рассказали в полиции Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 52-летняя жительница села Тучин потеряла равновесие и упала с велосипеда. В это время мимо нее проходил мужчина, который предложил велосипедистке помощь. Однако она отказалась, а он взамен украл ее сумочку.

Вместе с сумочкой женщина потеряла мобильный телефон и деньги.

Полицейским удалось догнать и задержать 31-летнего ранее судимого жителя Хмельницкой области.

Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, кошелек и сумочку.

Фигурант объяснил полицейским, что совершил кражу, чтобы отдать долг.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст.185 УК Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении.

Напомним, в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.

Ровенская область грабеж воровство велосипедистка полиция женская сумка
За разбойное нападение на пенсионерку мужчина сядет на 10 лет
13 марта 2025, 09:57
На Ровенщине в реке обнаружили тело человека
13 марта 2025, 03:40
В Киеве водитель избил инспекторку по парковке
12 марта 2025, 21:15
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Киеве 12 марта зафиксировали два температурных рекорда
13 марта 2025, 12:55
В Украине работает официальная почта для обращений по защите прав военных
13 марта 2025, 12:41
Кличко заявил об увольнении в КГГА и очищении власти
13 марта 2025, 12:29
Сезон гриппа и ОРВИ: в Минздраве рассказали об эпидситуации в стране
13 марта 2025, 12:19
В Украине готовят новые ограничения переводов на карту
13 марта 2025, 12:15
В Киеве произошел сильный пожар на складе
13 марта 2025, 12:06
На Закарпатье пограничники разоблачили схему ввоза одежды и обуви под видом гуманитарной помощи из ЕС
13 марта 2025, 11:58
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
13 марта 2025, 11:29
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
13 марта 2025, 11:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »