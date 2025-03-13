Хотел помочь, а ограбил: в Ровенской области полиция поймала вора

фото: Национальная полиция

В среду, 12 марта, гощанские полицейские оперативно разоблачили и задержали злоумышленника, укравшего у женщины сумочку

Об этом рассказали в полиции Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 52-летняя жительница села Тучин потеряла равновесие и упала с велосипеда. В это время мимо нее проходил мужчина, который предложил велосипедистке помощь. Однако она отказалась, а он взамен украл ее сумочку.

Вместе с сумочкой женщина потеряла мобильный телефон и деньги.

Полицейским удалось догнать и задержать 31-летнего ранее судимого жителя Хмельницкой области.

Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, кошелек и сумочку.

Фигурант объяснил полицейским, что совершил кражу, чтобы отдать долг.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст.185 УК Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении.

Напомним, в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.