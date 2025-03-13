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13 марта 2025, 09:57

За разбойное нападение на пенсионерку мужчина сядет на 10 лет

13 марта 2025, 09:57
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фото: Национальная полиция
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В Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло в июле 2024 года в Бориспольском районе.

В городе Переяслав злоумышленник проник в дом 65-летней женщины и, угрожая ножом, завладел ее имуществом: сумкой с деньгами и личными вещами. О происшествии в полицию сообщила дочь пострадавшей.

Во время проведения розыскных мероприятий правоохранители Бориспольского управления полиции обнаружили и задержали фигуранта, недалеко от городской больницы.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении разбойного нападения в условиях военного положения.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный находится под стражей.

Напомним, в Киеве водитель избил инспекторку по парковке. Теперь ему может угрожать заключение.

Ранее в Ровенской области задержали мужчину, который напал на человека с ножом. .

Киевская область воровство нападение пенсионерка Ограбление суд
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