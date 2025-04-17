Обещали фотосессии, а требовали – интимные услуги: в Киеве задержали мужчину, который вербовал украинок для сексуальной эксплуатации за границей

Фото: Нацполиция

В столице задержан мужчина, который вербовал женщин для "работы" за границей. Однако эта "работа" оказывалась не тем, что было обещано в начале

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице правоохранители разоблачили 50-летнего мужчину, который вербовал украинок для сексуальной эксплуатации за границей. Он искал женщин в тяжелом материальном состоянии и предлагал работу в Европе – участие в откровенных фотосессиях.

Девушкам обещали зарплату от 7 до 10 тысяч евро в месяц, из которых "работодатель" получал процент. Однако когда девушки уже приезжали за границу – им говорили, что кроме фотосессий они должны оказывать еще услуги интимного характера.

Правоохранители задокументировали ситуацию с 28-летней киевлянкой, которая в апреле этого года отправилась на поезде в одну из столиц Европы. Правоохранители взорвали пострадавшую в Польше и вернули в Украину, а злоумышленника задержали по его месту жительства.

Мужчине сообщили о подозрении в торговле людьми, ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее во Львове сутенеру смягчили приговор из-за доната для военных. Его признали виновным в сутенерстве и создании борделя. Однако ему присудили испытательный срок в год. При этом 908 тысяч гривен внесенного за него залога уйдет на нужды украинских защитников.