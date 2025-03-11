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Россия атаковала Одесский порт. В СМИ сообщают о поврежденном иностранном судне, а также погибших и раненых

Об этом сообщает "Район. Одесса", передает RegioNews.

11 марта, в 20:17, российские войска атаковали Одесский морской порт. Отмечается, что попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалом. Предварительно погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar.

Также сообщалось о раненом моряке. Среди пострадавших, в частности, находившийся на борту сотрудник очманской компании.

Отмечается, что когда произошел удар – судно MJ Pinar загружало пшеницу для экспорта. По данным СМИ, на месте работают экстренные службы, уточняется информация.

Напомним, вечером прогремели мощные взрывы в Днепре. По словам главы ОВА Сергея Лысака, повреждена инфраструктура.