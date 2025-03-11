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В Днепре вечером 11 марта раздались взрывы во время воздушной тревоги. В ОВА прокомментировали ситуацию

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , в Днепре раздался мощный взрыв. По предварительной информации, есть разрушение инфраструктуры. Он добавил, что все детали будут позже.

"В области еще есть враждебные БПЛА. Будьте осторожны. Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", - написал глава ОВА.

Следует отметить, что впоследствии раздался еще один взрыв. Сообщалось о работе ПВО.

Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске произошли два взрыва. Сначала раздался взрыв на улице Привокзальная: предварительно, один человек погиб и еще трое травмированы. В Нацполиции сообщили, что погиб несовершеннолетний.