Взрывы в Днепре: сообщают о попадании в инфраструктуру
В Днепре вечером 11 марта раздались взрывы во время воздушной тревоги. В ОВА прокомментировали ситуацию
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , в Днепре раздался мощный взрыв. По предварительной информации, есть разрушение инфраструктуры. Он добавил, что все детали будут позже.
"В области еще есть враждебные БПЛА. Будьте осторожны. Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", - написал глава ОВА.
Следует отметить, что впоследствии раздался еще один взрыв. Сообщалось о работе ПВО.
Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске произошли два взрыва. Сначала раздался взрыв на улице Привокзальная: предварительно, один человек погиб и еще трое травмированы. В Нацполиции сообщили, что погиб несовершеннолетний.
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