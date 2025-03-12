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12 марта 2025, 08:48

Обстрелы Сумщины: за сутки прогремело более двух десятков взрывов

12 марта 2025, 08:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.

Обстрелы подверглись территории Сумской, Юнаковской, Миропольской, Великописаревской и Эсманьской общин.

По Миропольскому общине враг бил из артиллерии (6 шесть взрывов).

На территории Сумской общины в результате атаки беспилотником (БпЛА) произошел один взрыв, в результате которого повреждено нежилое здание.

В Эсманьской общине нанесен удар FPV-дроном, зафиксирован один взрыв.

Юнаковская община пострадала от обстрелов из самоходных артиллерийских установок (7 взрывов), атак FPV-дронами (2 взрыва) и сброса ВОГ с дронов (3 взрыва).

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила более 15 российских ударных беспилотников типа Shahed.

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