Обстрелы Сумщины: за сутки прогремело более двух десятков взрывов
Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.
Обстрелы подверглись территории Сумской, Юнаковской, Миропольской, Великописаревской и Эсманьской общин.
По Миропольскому общине враг бил из артиллерии (6 шесть взрывов).
На территории Сумской общины в результате атаки беспилотником (БпЛА) произошел один взрыв, в результате которого повреждено нежилое здание.
В Эсманьской общине нанесен удар FPV-дроном, зафиксирован один взрыв.
Юнаковская община пострадала от обстрелов из самоходных артиллерийских установок (7 взрывов), атак FPV-дронами (2 взрыва) и сброса ВОГ с дронов (3 взрыва).
Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила более 15 российских ударных беспилотников типа Shahed.