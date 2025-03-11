фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Сегодня вечером в Ивано-Франковске произошли два взрыва. Есть жертва и трое пострадавших, еще четырех горожан спасли чрезвычайники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сначала на улице Привокзальная возле жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета. Предварительно один человек погиб, еще трое травмированы.

"В результате взрыва возле дома есть погибший несовершеннолетний", - уточнили в пресс-службе Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Позже на улице Железнодорожная возник пожар кровли многоквартирного 9-этажного жилого дома на площади 400 квадратных метров. Предварительно возгорание произошло в результате взрыва на мансардном этаже. Там спасатели эвакуировали 15 жителей из подъезда дома, четырех человек спасли. Пожар был потушен.

Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске, вблизи железнодорожного вокзала, раздались взрывы.