14:23  11 марта
В Венеции украинский военный спас раненого туриста
13:10  11 марта
В Одесской области неизвестные обворовали могилы защитников
13:59  11 марта
В Черниговской области дети провалились под лед: полиция рассказала подробности трагедии
UA | RU
UA | RU
11 марта 2025, 22:00

Погиб несовершеннолетний: спасатели сообщили детали взрывов в Ивано-Франковске

11 марта 2025, 22:00
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

Сегодня вечером в Ивано-Франковске произошли два взрыва. Есть жертва и трое пострадавших, еще четырех горожан спасли чрезвычайники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сначала на улице Привокзальная возле жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета. Предварительно один человек погиб, еще трое травмированы.

"В результате взрыва возле дома есть погибший несовершеннолетний", - уточнили в пресс-службе Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Позже на улице Железнодорожная возник пожар кровли многоквартирного 9-этажного жилого дома на площади 400 квадратных метров. Предварительно возгорание произошло в результате взрыва на мансардном этаже. Там спасатели эвакуировали 15 жителей из подъезда дома, четырех человек спасли. Пожар был потушен.

Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске, вблизи железнодорожного вокзала, раздались взрывы.

пожар Ивано-Франковск взрыв спасатели ГСЧС Нацполиция погибший пострадавшие
Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: пострадали 3 человека
11 марта 2025, 20:05
В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала раздался взрыв, — СМИ
11 марта 2025, 19:15
Прикарпатье в огне: спасатели ликвидируют масштабные лесные пожары
11 марта 2025, 12:44
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Россияне атаковали Одесский морской порт, есть погибшие - СМИ
11 марта 2025, 22:31
Взрывы в Днепре: сообщают о попадании в инфраструктуру
11 марта 2025, 22:17
Трамп решил восстановить помощь Украине и это вступает в силу немедленно – Волц
11 марта 2025, 22:07
В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
11 марта 2025, 21:43
Польша передаст Украине еще больше терминалов Starlink
11 марта 2025, 21:15
Майор ГСЧС из Николаева стала участницей известного кулинарного шоу "МастерШеф"
11 марта 2025, 21:00
Тишина на небе и на море: Зеленский сделал заявление после переговоров США и Украины в Джидде
11 марта 2025, 20:45
Возобновление помощи США и прекращение огня: результаты встречи Украины и США в Саудовской Аравии
11 марта 2025, 20:13
Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: пострадали 3 человека
11 марта 2025, 20:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »