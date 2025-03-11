В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала раздался взрыв, — СМИ
Вечером 11 марта в Ивано-Франковске, у железнодорожного вокзала, раздался взрыв
Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.
"На месте работают полицейские и спасатели", - говорится в сообщении.
По данным местных Телеграмм-каналов, в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие. Другие подробности пока неизвестны.
Напомним, в Житомирской области трактор взорвался на взрывоопасном предмете, пострадал водитель.
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