4 тысячи евро за услугу: на Прикарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы

фото: Национальная полиция

Прикарпатские полицейские задержали группу лиц, причастных к организации незаконного "трансфера" за границу

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что канал незаконного пересечения границы организовали 35-летний и 34-летний жители с. Шепаровцы, Коломыйской территориальной громаде.

За денежное вознаграждение они переправляли военнообязанных лиц через леса, вне официальных пунктов пропуска.

Цена такого незаконного "трансфера" стоила не менее 4000 тысяч евро.

Фигуранты перевозили "клиента" на автомобиле "Toyota Camry" в Черновицкую область. Затем оставляли в лесу и указывали направление движения.

Злоумышленников полицейские разоблачили "на горячем". После того как они взяли задаток, 15 000 гривен, за "трансфер" от очередного "клиента".

В ходе обысков полицейские изъяли две иномарки "Toyota Camry", 6 мобильных телефонов, банковские карты. А также денежные средства: более полумиллиона гривен и 27 тысяч долларов США и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Оба организатора задержаны.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Кроме того, одному из фигурантов инкриминируется незаконное хранение и сбыт наркотического средства.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой преступной деятельности.

Напомним, двум 27-летним жителям Киева, организовавшим канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, сообщили о подозрении.

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье разоблачили очередную схему переправки ухилянцев за границу. 40-летний мужчина предлагал военнообязанным сопровождение в пограничную зону и проведение детального инструктажа по побегу через реку в Румынию. За это он просил 9 тысяч долларов.