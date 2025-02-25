В Ровенской области полиция обнаружила у 33-летнего мужчины мини-арсенал оружия
Дубенские полицейские разоблачили 33-летнего местного жителя на незаконном хранении боеприпасов
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Мужчина, ранее уже имевший уголовные дела и в апреле прошлого года освободившийся из мест лишения свободы за имущественные преступления, был задержан во время санкционированного обыска.
В ходе обыска у него дома обнаружили и изъяли:
- 4 корпуса гранат,
- 2 впали,
- 173 патрона калибра 5,45 мм,
- пистолет.
Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.
Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы. В частности, корпуса ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также двух подрывателей к ним.
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