В Ровенской области полиция обнаружила у 33-летнего мужчины мини-арсенал оружия

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Мужчина, ранее уже имевший уголовные дела и в апреле прошлого года освободившийся из мест лишения свободы за имущественные преступления, был задержан во время санкционированного обыска.

В ходе обыска у него дома обнаружили и изъяли:

4 корпуса гранат,

2 впали,

173 патрона калибра 5,45 мм,

пистолет.

Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы. В частности, корпуса ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также двух подрывателей к ним.