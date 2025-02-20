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20 февраля 2025, 18:04

Путевка в Молдову за 15 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему выезда мужчин за границу

20 февраля 2025, 18:04
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фото: прокуратура
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Двум 27-летним жителям Киева, организовавшим канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, сообщили о подозрении

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Дельцы предлагали мужчинам выехать из Украины через Молдову в страны ЕС за 15 тысяч долларов США.

"Клиенты" должны были сесть в автобус в Виннице, который перевозил желающих уехать за границу. За беспрепятственный проезд из Киева в Винницу, обходя блокпосты, подозреваемые просили еще 500 долларов США.

Во время последней встрече фигуранты сообщили, что 15 тысяч долларов США за пересечение границы нужно положить в банковскую ячейку.

Мужчин задержали и сообщили им о подозрении. Фигурантам избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внести залог.

Напомним, в Закарпатье разоблачили очередную схему переправки уклонистов за границу. 40-летний мужчина предлагал военнообязанным сопровождение в пограничную зону и проведение детального инструктажа по побегу через реку в Румынию. За это он просил 9 тысяч долларов.

Также недавно на Закарпатье разоблачили еще одну схему. Там 45-летний иностранец и его 47-летняя знакомая пытались переправить за границу киевлянина. Он заплатил им 10 тысяч долларов. Иностранец надел военную форму и притворялся иностранным журналистом, чтобы отвлечь внимание.

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