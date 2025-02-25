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25 лютого 2025, 15:54

4 тисячі євро за послугу: на Прикарпатті викрили схему незаконного перетину кордону

25 лютого 2025, 15:54
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фото: Національна поліція
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Прикарпатські поліцейські затримали групу осіб, причетних до організації незаконного "трансферу" за кордон

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що канал незаконного перетину кордону організували 35-річний та 34-річний мешканці с. Шепарівці, Коломийської територіальної громади.

За грошову винагороду вони переправляли військовозобов'язаних осіб через ліси, поза офіційними пунктами пропуску.

Ціна такого незаконного "трансферу" коштувала щонайменше 4000 тисячі євро.

Фігуранти перевозили "клієнта" автомобілем "Toyota Camry" до Чернівецької області. Потім залишали в лісі та вказували напрям руху.

Зловмисників поліцейські викрили "на гарячому". Після того, як вони взяли завдаток, 15 000 гривень, за "трансфер" від чергового "клієнта".

Під час обшуків поліцейські вилучили дві іномарки "Toyota Camry", 6 мобільних телефонів, банківські картки. А також грошові кошти: понад півмільйона гривень та 27 тисяч доларів США та інші речові докази протиправної діяльності.

Обох організаторів затримано.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Крім того, одному із фігурантів інкримінують незаконне зберігання та збут наркотичного засобу.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності.

Нагадаємо, двом 27-річним жителям Києва, що організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України повідомили про підозру.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті викрили чергову схему переправлення ухилянтів за кордон. 40-річний чоловік пропонував військовозобов'язаним супровід до прикордонної зони та проведення детального інструктажу щодо втечі через річку до Румунії. За це він просив 9 тисяч доларів США.

Пункти пропуску кордони Схеми військовозобовʼязані поліція Івано-Франківська область
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