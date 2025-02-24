В Молдове осудили экспограничника, который помогал мужчинам бежать из Украины
Бывший пограничник Молдовы признан виновным и привлечен к ответственности за помощь гражданам Украины призывного возраста незаконно пересечь границу
Об этом сообщает Newsmaker, передает RegioNews.
Как выяснилось, 42-летний пограничник встречал украинцев вблизи приграничного населенного пункта, размещал в отеле, после чего помогал выехать в ЕС.
Пограничника разоблачили после того, как на въезде в Румынию у этих граждан Украины не увидели штампов о въезде в Молдову.
Суд запретил ему четыре года осуществлять любую деятельность, связанную с въездом, выездом и транзитом иностранных граждан через Молдову. Также ему выписали штраф в размере 45 тысяч леев (более 100 тысяч гривен) и конфисковали автомобиль, который использовал для перевозки "клиентов".
Напомним, СБУ разоблачила 4 схемы переправки мужчин за границу в разных регионах Украины.