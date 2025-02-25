В Харьковской области полиция ликвидировала преступную группу, которая наладила торговлю наркотиками
Полицейские Харьковщины прекратили деятельность преступной группы, наладившей межрегиональную схему снабжения и сбыта метадона
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
За последние полгода правоохранители задокументировали причастность членов группы к 28 уголовным правонарушениям в сфере незаконного оборота наркотических и сильнодействующих лекарственных средств.
Руководила преступной группой 40-летняя гражданка Украины, которая находится в Германии. Женщина организовала канал снабжения особо опасным наркотическим средством и контролировала преступную деятельность группировки. Помогал ей 37-летний иностранец, постоянно находившийся на территории Украины.
Правоохранители провели 12 санкционированных обысков на территории Харьковской, Черкасской, Киевской и Закарпатской областей в квартирах, домах и транспортных средствах фигурантов. Изъяты наркотическое средство метадон, сильнодействующее лекарственное средство димедрол, электронные весы, фасовочные пакетики, денежные средства, банковские карточки, черновые записи и прочее.
Семерым участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений.
Напомним, в Харьковской области женщина незаконно забрала землю для собственного бизнеса.