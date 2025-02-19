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19 февраля 2025, 20:32

Путешествие в Румынию за 9 тысяч долларов: в Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов за границу

19 февраля 2025, 20:32
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили "бизнес" 40-летнего жителя Закарпатья. Он предлагал свои услуги уклонистам

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Отмечается, что схема переправки ухилянтов за границу была разоблачена в Раховском районе. Там 40-летний мужчина предлагал военнообязанным свои "услуги". Он предлагал сопровождение в приграничную зону и проведение детального инструктажа по побегу через реку в Румынию. За это он просил 9 тысяч долларов.

"Фигуранта задержали в селе Делово сразу после транспортировки к месту побега дежурного клиента. В автомобиле злоумышленника находилась также 40-летняя женщина. Полицейские проверяют ее на причастность к преступлению", - сообщили правоохранители.

Следует отметить, что недавно на Закарпатье разоблачили еще одну схему. Там 45-летний иностранец и его 47-летняя знакомая пытались переправить за границу киевлянина. Он заплатил им 10 тысяч долларов. Иностранец надел военную форму и притворялся иностранным журналистом, чтобы отвлечь внимание.

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