Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Отмечается, что схема переправки ухилянтов за границу была разоблачена в Раховском районе. Там 40-летний мужчина предлагал военнообязанным свои "услуги". Он предлагал сопровождение в приграничную зону и проведение детального инструктажа по побегу через реку в Румынию. За это он просил 9 тысяч долларов.

"Фигуранта задержали в селе Делово сразу после транспортировки к месту побега дежурного клиента. В автомобиле злоумышленника находилась также 40-летняя женщина. Полицейские проверяют ее на причастность к преступлению", - сообщили правоохранители.

Следует отметить, что недавно на Закарпатье разоблачили еще одну схему. Там 45-летний иностранец и его 47-летняя знакомая пытались переправить за границу киевлянина. Он заплатил им 10 тысяч долларов. Иностранец надел военную форму и притворялся иностранным журналистом, чтобы отвлечь внимание.