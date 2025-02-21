Мошенничал в интернете: житель Калущины продавал неисправные видеокарты

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Полицейские Прикарпатья разоблачили 21-летнего мужчину, продававшего в интернете некачественную и нерабочую компьютерную технику. Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, на протяжении 2023-2024 годов 21-летний мужчина на сайте "OLX.ua" размещал объявления о продаже компьютерных видеокарт.

На торговом онлайн-сервисе он регистрировался под вымышленным именем, указывал одноразовые телефонные номера и предлагал видеокарты с высокими техническими параметрами. Заказ отправлял по предоплате или полной оплате за товар.



Однако после проверки полученного заказа потерпевшие обнаруживали, что видеокарты нерабочие или технические параметры их значительно ниже заказанных, возможности связаться с продавцом у них не было, так как блокировал их в сети.



В настоящее время установлено 14 случаев преступных действий фигуранта.



Во время проведения правоохранителями обыска в доме подозреваемого изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и сим-карты разных мобильных операторов.

Ему грозит максимальное наказание до трех лет за решеткой.

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