Любовная афера: в Ровенской области "мошенник-иностранец" выманил у женщины более 800 тыс. грн

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55-летняя жительница попала на "крючок" мошенника. Мужчина представился иностранцем и попросил женщину оплатить его билет в Украину

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, 55-летняя жительница Ровно некоторое время общалась в мессенджере с мужчиной, который якобы является гражданином Англии.

Через некоторое время он решил посетить "любимую", однако отметил, что его счета заморожены. Он попросил у 55-летней ровенчанки оплатить ему сначала билеты, потом страховой полис, а впоследствии — и средства для взятки, которую он планировал заплатить работодателю, чтобы ему предоставили отпуск.

В общей сложности пострадавшая перечислила "любимому" 886 тысяч гривен.

Правоохранители отмечают, что счета "иностранца" были украинские. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов только когда у нее закончились деньги.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили заключенных , которые зарабатывали на фейковых объявлениях, публиковавшихся в интернете от имени женщин.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком взяли под стражу 27-летнего мужчину , подозреваемого в изнасиловании и вымогательстве средств.