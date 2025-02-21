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21 февраля 2025, 16:52

В Харькове полицейские задержали мужчину, обижавшего 74-летнюю мать

21 февраля 2025, 16:52
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фото: Национальная полиция
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Полицейские Харькова привлекли к административной ответственности мужчину за совершение домашнего насилия над матерью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 74-летняя пенсионерка и сообщила о насилии со стороны собственного сына. Муж обижал мать, выражался нецензурной бранью, требовал деньги и угрожал применить к ней физическую силу.

В отношении 42-летнего сына заявительницы полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Киеве 27-летняя подвыпившая женщина подожгла два автомобиля. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Харьков Харьковская область полиция насилие
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