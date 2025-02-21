Жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен из-за фальшивого предложения "еПомощи"

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Сотрудники полиции разыскивают афериста, пообещавшего жительнице Тернопольской области материальную помощь, и присвоил ее средства

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что потерпевшей позвонил неизвестный, который сообщил о возможности получения выплат, предоставляемых государством. Для оформления "помощи" необходимо было предоставить личные данные, а также реквизиты банковской карты.

После того как женщина продиктовала необходимые данные, из ее электронного кошелька исчезло 95 000 гривен.

Только получив уведомление о снятии денег, женщина поняла, что пострадала от рук мошенника и обратилась к стражам порядка. Следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии со ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают личность злоумышленника и призывают граждан быть осмотрительными и не сообщать личную информацию и реквизиты банковских карт посторонним лицам.

Напомним, в Николаеве должностное лицо ТЦК и глава врачебной комиссии продавали фейковые медицинские справки.