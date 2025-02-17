Мошенники обманули жительницу Тернопольщины, продав ей несуществующие дрова

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Жертвой аферы стала жительница Тернопольской области. В социальной сети она наткнулась на объявление о продаже дров по выгодной цене

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Женщина связалась с продавцом, который заверил, что доставит товар, но сначала попросил внести предоплату 7500 гривен. Жительница Тернопольщины перечислила средства на указанный банковский счет, после чего злоумышленник скрылся.

По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса. Продолжаются поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Полицейские еще раз напоминают гражданам быть осторожными во время онлайн-покупок.

"Не производите предоплату непроверенным продавцам, проверяйте отзывы и предпочитайте оплату после получения товара", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области "мошенник-иностранец" выманил у женщины более 800 тыс. грн.