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21 лютого 2025, 18:55

Шахраював в інтернеті: мешканець Калущини продавав несправні відеокарти

21 лютого 2025, 18:55
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фото: Національна поліція
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Поліцейські Прикарпаття викрили 21-річного чоловіка, який продавав в інтернеті неякісну та неробочу комп'ютерну техніку. Зловмиснику загрожує до трьох років тюрьми

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2023-2024 років 21-річний чоловік на сайті "OLX.ua" розміщував оголошення про продаж комп'ютерних відеокарт.

На торговельному онлайн-сервісі він реєструвався під вигаданим ім’ям, вказував одноразові номери телефонів та пропонував відеокарти з високими технічними параметрами. Замовлення відправляв по передоплаті або повній оплаті за товар.

Однак після перевірки отриманого замовлення потерпілі виявляли, що відеокарти неробочі або технічні параметри їх значно нижчі від замовлених, можливості зв'язатись із продавцем у них не було, так як той блокував їх у мережі.

На даний час встановлено 14 випадків злочинних дій фігуранта.

Під час проведення правоохоронцями обшуку у помешканні підозрюваного вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та сім-карти різних мобільних операторів.

Йому загрожує максимальне покарання до трьох років за ґратами.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї ошукали жінку, продавши їй неіснуючі дрова.

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області "шахрай-іноземець" виманив у жінки понад 800 тис. грн.

поліція інтернет шахрайство комп'ютерна техніка відеокарти
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