фото: Национальная полиция

Полицейские сообщили о подозрении 27-летней киевлянке, которая под хмельком за вечер подожгла два автомобиля. Ей светит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Сообщения о поджоге автомобилей поступили в Деснянское управление полиции на спецлинию 102 от местных жителей.

Автомобили были запаркованы на улице Рональда Рейгана и проспекте Червоной Калины.

Полицейские установили, что к поджогу причастна 27-летняя местная жительница.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредила автомобиль Ford, поджигая зажигалкой мусор, который нашла неподалеку и положила под авто. Впоследствии фигурантка совершила аналогичные действия у автомобиля Volkswagen.

Причину своего поступка злоумышленница объяснить не смогла.

За совершенное киевлянке грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержали детей , которые по заказу россиян жгли авто ВСУ. Злоумышленниками оказались дети от 13 до 16 лет, искавшие легкого заработка в телеграмм-каналах.