В Калуше неизвестные сожгли машину военного

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В Калуше в Ивано-Франковской области в ночь на 12 февраля неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего. Полиция расследует обстоятельства инцидента

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

В полиции области подтвердили, что это поджог. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители пообещали сообщить детали.

Напомним, в Запорожье задержали поджигателей автомобилей военных . Злоумышленники по заказу российских спецслужб сожгли три автомобиля военных.

Ранее мы сообщали, что во Львове к пяти годам заключения приговорили местного жителя, который поджигал автомобили ВСУ. К преступлению мужчина также привлек несовершеннолетнего.