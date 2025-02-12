В Калуше неизвестные сожгли машину военного
В Калуше в Ивано-Франковской области в ночь на 12 февраля неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего. Полиция расследует обстоятельства инцидента
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
В полиции области подтвердили, что это поджог. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Правоохранители пообещали сообщить детали.
Напомним, в Запорожье задержали поджигателей автомобилей военных . Злоумышленники по заказу российских спецслужб сожгли три автомобиля военных.
Ранее мы сообщали, что во Львове к пяти годам заключения приговорили местного жителя, который поджигал автомобили ВСУ. К преступлению мужчина также привлек несовершеннолетнего.
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