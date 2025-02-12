Фото: Нацполиция

35-летний житель Рахов устроил бизнес на уклонистах. Мужчина брал с них по 11 тысяч долларов и помогал пересечь границу

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители накануне задержали двух жителей поселка Большой Бычков в возрасте 17 и 18 лет. Выяснилось, что они незаконно переправляли через границу военнообязанных мужчин. Теперь полиция обнаружила основного организатора этой схемы. Им оказался 35-летний житель Рахов. Сам он занимался поиском "клиентов", а также распределением преступной прибыли (с каждого "клиента" он брал около 11 тысяч долларов США).

Задержали организатора схемы "на горячем", когда он встречался со своим "клиентом" в Ивано-Франковской области. Выяснилось, что в приграничье из соседней области клиента доставил сам фигурант на собственном авто. При этом он дал "клиенту" карту с детальным маршрутом обхода блокпостов через лесную местность.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили полицейского , который взял взятку у уклоняющегося. Оказалось, что военнообязанный мужчина заплатил ему за удаление данных из базы розыска ТЦК и СП. За свои "услуги" милиционер получил 1,5 тысячи долларов США.