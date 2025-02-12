06:11  11 февраля
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
06:42  11 февраля
На Киевщине в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы
01:08  11 февраля
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2025, 02:30

Возил уклонистов к границе на собственном авто: на Закарпатье полиция разоблачила организатора очередной схемы

12 февраля 2025, 02:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

35-летний житель Рахов устроил бизнес на уклонистах. Мужчина брал с них по 11 тысяч долларов и помогал пересечь границу

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители накануне задержали двух жителей поселка Большой Бычков в возрасте 17 и 18 лет. Выяснилось, что они незаконно переправляли через границу военнообязанных мужчин. Теперь полиция обнаружила основного организатора этой схемы. Им оказался 35-летний житель Рахов. Сам он занимался поиском "клиентов", а также распределением преступной прибыли (с каждого "клиента" он брал около 11 тысяч долларов США).

Задержали организатора схемы "на горячем", когда он встречался со своим "клиентом" в Ивано-Франковской области. Выяснилось, что в приграничье из соседней области клиента доставил сам фигурант на собственном авто. При этом он дал "клиенту" карту с детальным маршрутом обхода блокпостов через лесную местность.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили полицейского , который взял взятку у уклоняющегося. Оказалось, что военнообязанный мужчина заплатил ему за удаление данных из базы розыска ТЦК и СП. За свои "услуги" милиционер получил 1,5 тысячи долларов США.

полиция уклонение от мобилизации
В Украине ликвидировали новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – россиянка, выдававшая себя за мужчину
11 февраля 2025, 20:40
Суд вынес приговор жителю Волыни, который за деньги регистрировал на мужчин чужих детей
11 февраля 2025, 18:23
Отказался взять повестку: жителя Львовщины приговорили к заключению из-за уклонения от мобилизации
11 февраля 2025, 16:50
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Во Львовской области разоблачили подпольный покер-клуб
12 февраля 2025, 03:22
В Днепре мужчина набросился на собственную жену с ножом
12 февраля 2025, 03:05
Разведчики уничтожили военную технику и более 40 российских пехотинцев
12 февраля 2025, 02:45
В Полтавской области обезвредили боевые части вражеских дронов
12 февраля 2025, 02:17
За границу за $12 000: во Львове задержали организатора канала переправки мужчин
12 февраля 2025, 01:40
Воины ССО уничтожили российскую технику и ликвидировали 14 оккупантов
12 февраля 2025, 01:21
Пьяный водитель взлетел в кювет: на Волыни мужчину осудили за смертельное ДТП
12 февраля 2025, 01:04
На Николаевщине будут судить мужчину, который неоднократно насиловал свою падчерицу
12 февраля 2025, 00:56
Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: погибли гражданские
12 февраля 2025, 00:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »