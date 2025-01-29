В Запорожье задержали трех поджигателей авто военных

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По заказу российских спецслужб две женщины и мужчина сожгли три автомобиля военных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Троих жителей Запорожья завербовали российские агенты, чтобы те уничтожали транспорт военных.

Непосредственную связь кураторы из РФ дистанционно держали с 19-летней жительницей города. Ей давали указания и условия их выполнения. К "работе" девушка привлекла своего 24-летнего сожителя и 25-летнюю безработную подругу. Парень ночью поджигал транспорт защитников, а подруга снимала выполненное задание.

В период с 18 по 23 января они подожгли три автомобиля украинских защитников в Днепровском районе города.

Злоумышленников задержали 23 января сразу после поджога очередной "цели". Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с поличным в пользу РФ, а в их домах – пустые емкости из-под легковоспламеняющихся веществ, медицинские перчатки, маски, банковские карты и ноутбук.

Задержанным сообщили о подозрении и заключили под стражу.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Прикарпатье будут судить мужчину, который поджигал авто военных.