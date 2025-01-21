Во Львове суд отправил в тюрьму 19-летнего поджигателя военных автомобилей
Во Львове суд приговорил местного жителя к пяти годам заключения за поджоги автомобилей ВСУ. К преступлению обвиняемый привлек несовершеннолетнего
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По информации ведомства, мужчина согласился на "работу", предложенную через один из Телеграмм-каналов, где за поджоги автомобилей с характерными признаками принадлежности к ВСУ предлагали денежное вознаграждение.
Спалив первый автомобиль, осужденный привлек к преступлению знакомого.
Совместно они совершили еще два поджога. Их действия нанесли потерпевшим ущерб почти на 800 тыс. грн.
Материалы дела относительно несовершеннолетнего выделили в отдельное производство, которое находится на рассмотрении суда.
В полиции сообщили, что осужденному львовянину 19 лет.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области осудили военнослужащего, поджигавшего здания государственных учреждений.