Во Львове суд отправил в тюрьму 19-летнего поджигателя военных автомобилей

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Во Львове суд приговорил местного жителя к пяти годам заключения за поджоги автомобилей ВСУ. К преступлению обвиняемый привлек несовершеннолетнего

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По информации ведомства, мужчина согласился на "работу", предложенную через один из Телеграмм-каналов, где за поджоги автомобилей с характерными признаками принадлежности к ВСУ предлагали денежное вознаграждение.

Спалив первый автомобиль, осужденный привлек к преступлению знакомого.

Совместно они совершили еще два поджога. Их действия нанесли потерпевшим ущерб почти на 800 тыс. грн.

Материалы дела относительно несовершеннолетнего выделили в отдельное производство, которое находится на рассмотрении суда.

В полиции сообщили, что осужденному львовянину 19 лет.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области осудили военнослужащего, поджигавшего здания государственных учреждений.