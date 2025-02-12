У Калуші невідомі спалили машину військового
У Калуші на Івано-Франківщині в ніч на 12 лютого невідомі спалили автомобіль військовослужбовця. Поліція розслідує обставини інциденту
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
В поліції області підтвердили, що це підпал. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Правоохоронці пообіцяли згодом повідомити деталі.
Нагадаємо, в Запоріжжі затримали паліїв автівок військових. Зловмисники на замовлення російських спецслужб спалили три автомобілі військових.
Раніше ми повідомляли, що у Львові до п'яти років ув'язнення засудили місцевого жителя, який підпалював автомобілів ЗСУ. До злочину чоловік також залучив неповнолітнього.
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