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11 февраля 2025, 22:55

В Житомирской области пьяный мужчина на глазах у бывшей спалил ее авто

11 февраля 2025, 22:55
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фото: полиция
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Жителю Житомирщины, который во время конфликта с бывшей сожительницей сжег ее автомобиль, грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Инцидент произошел в селе Лещине Станишевской общины днем 9 февраля.

Огонь уничтожил автомобиль и повредил близлежащее хозяйственное здание.

Сумма нанесенного 44-летней владелице ущерба превысила 270 тысяч гривен.

Правоохранители установили причастность к поджогу 41-летнего жителя Бердичевского района, бывшего сожителя потерпевшей.

"В тот день он пришел к ее двору. Уже во дворе между нетрезвым "гостем" и хозяйкой на основании неприязненных отношений возник спор. Во время конфликта мужчина взял из подсобного помещения емкость с бензином, разлил его вокруг "Volkswagen Touareg", и поджег на глазах у владелицы. Женщина не смогла помешать злоумышленнику", – рассказали в полиции.

Совершив поджог, мужчина скрылся с места преступления. Одна его быстро разыскали правоохранители в одном из сел Бердичевского района.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога. Ему грозит от 3 до 10 лет заключения.

Напомним, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, поджегшего авто в подземном паркинге.

Также ранее во Львове приговорили местного жителя к пяти годам заключения за поджоги автомобилей ВСУ.

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