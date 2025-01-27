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27 января 2025, 08:34

В Ивано-Франковской ОВА сообщили подробности ночной атаки российских дронов

27 января 2025, 08:34
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фото иллюстративное: ГСЧС
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В ночь на 27 января российские войска совершили дроновую атаку по Ивано-Франковской области

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук, передает RegioNews.

Руководитель областной администрации отметила, что в течение ночи враг несколько раз атаковал область ударными беспилотниками. По ее словам, целью вражеской атаки являлись объекты критической инфраструктуры.

В результате атаки возник пожар, на месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, также сообщалось, что в Днепре в ночь на понедельник, 27 января, российский беспилотник попал в крышу многоэтажки, вспыхнул пожар.

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