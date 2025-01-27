В Днепре БПЛА попал в многоэтажку: возник пожар

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В Днепре в ночь на понедельник, 27 января, российский беспилотник попал в крышу многоэтажки, вспыхнул пожар

Об этом сообщило Суспільне, передает RegioNews.

На верхних этажах дома повреждены окна и двери. Также вблизи места попадания обломками и взрывной волной повреждены автомобили.

Как сообщили правоохранители, пробывшие на место происшествия раненые и погибшие, предварительно нет.

Всего ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.

"В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Повреждены и три частных дома и хозяйственное сооружение. В Днепре повреждены три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание", - сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никопольском районе оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по райцентру и Марганецкому обществу. Есть разрушения на территории промышленного предприятия.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 25 января россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. "Целью" окупантов стал 9-ти этажный жилой дом в Вишневом.

Той же ночью россияне атаковали и Черкащину. Целью врага была критическая инфраструктура. Впоследствие российской атаки часть абонентов региона осталась без света.