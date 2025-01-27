07:13  27 января
В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе
11:02  26 января
В сети показали момент попадания "Шахеда" в Сумах
10:04  26 января
В Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка: два человека травмированы
UA | RU
UA | RU
27 января 2025, 07:39

В Днепре БПЛА попал в многоэтажку: возник пожар

27 января 2025, 07:39
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

В Днепре в ночь на понедельник, 27 января, российский беспилотник попал в крышу многоэтажки, вспыхнул пожар

Об этом сообщило Суспільне, передает RegioNews.

На верхних этажах дома повреждены окна и двери. Также вблизи места попадания обломками и взрывной волной повреждены автомобили.

Как сообщили правоохранители, пробывшие на место происшествия раненые и погибшие, предварительно нет.

Всего ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.

"В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Повреждены и три частных дома и хозяйственное сооружение. В Днепре повреждены три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание", - сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никопольском районе оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по райцентру и Марганецкому обществу. Есть разрушения на территории промышленного предприятия.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 25 января россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. "Целью" окупантов стал 9-ти этажный жилой дом в Вишневом.

Той же ночью россияне атаковали и Черкащину. Целью врага была критическая инфраструктура. Впоследствие российской атаки часть абонентов региона осталась без света.

пожар оккупанты Днепр многоэтажка беспилотники
В сети показали момент попадания "Шахеда" в Сумах
26 января 2025, 11:02
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Россияне ночью запустили по Украине более 100 дронов: сколько удалось сбить
27 января 2025, 09:14
Обстрелы Запорожской области: за сутки оккупанты нанесли 263 удара
27 января 2025, 09:01
В Полтаве мужчина получил 5 лет тюрьмы за сообщение в телеграмм-канале
27 января 2025, 08:43
В Ивано-Франковской ОВА сообщили подробности ночной атаки российских дронов
27 января 2025, 08:34
Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
27 января 2025, 08:24
Авто сгорело полностью: в ДТП на Киевщине пострадала беременная женщина
27 января 2025, 08:03
В Харькове перезахоронят более 200 человек, погибших в начале полномасштабной войны
27 января 2025, 07:41
В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе
27 января 2025, 07:13
Защитники Юга сожгли РЭБ и замаскированное оборудование россиян
27 января 2025, 05:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »