Россияне в Херсонской области убили дроном гражданского мужчину, который ехал на велосипеде
Российские военные продолжают терроризировать гражданское население Херсона. 26 января в результате дроновой атаки россиян вблизи поселка Велетенское погиб гражданский мужчина
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews.
По словам главы областной администрации, между селами Велетенское и Разлив российские войска атаковали с беспилотника 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.
В результате атаки мужчина погиб.
Напомним, вечером 25 января российские войска нанесли очередной массированный авиаудар по городу Берислав на Херсонщине. Россияне сбросили шесть авиабомб на больницу.
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