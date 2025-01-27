Россияне в Херсонской области убили дроном гражданского мужчину, который ехал на велосипеде

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Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews.

По словам главы областной администрации, между селами Велетенское и Разлив российские войска атаковали с беспилотника 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

В результате атаки мужчина погиб.

Напомним, вечером 25 января российские войска нанесли очередной массированный авиаудар по городу Берислав на Херсонщине. Россияне сбросили шесть авиабомб на больницу.