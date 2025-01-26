В Сумской области обнаружили мертвыми мужчину и его мать, которые готовились к эвакуации

фото: прокуратура

В приграничном селе Пономаренко в Сумской области правоохранители обнаружили тела мужчины и его матери. Они погибли в результате российского обстрела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Погибшие – 62-летний мужчина и его 86-летняя мать. В прокуратуре отмечают, что мужчина и женщина готовились к эвакуации 9 декабря 2024 года. Но с того времени они на связь не выходили.

По предварительным данным, люди погибли в результате вражеских обстрелов.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского дронового удара в ночь на 26 января в Сумах повреждено здание образовательного учреждения, многоквартирный дом и административные здания. Также есть повреждения в городском сквере.