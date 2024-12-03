В Ивано-Франковске во время пожара в многоэтажке погибли мать с сыном

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Смертельный пожар произошел днем 2 декабря в многоэтажке на улице Волчинецкая в городе Ивано-Франковск В результате пожара погибли мать с сыном

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Известно, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Жилье было полностью загромождено мусором. Из-за сильного задымления пожарные вывели на свежий воздух с верхних этажей дома двух жителей, в том числе одного ребенка.

"Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух пострадавших, которых сразу передали работникам СМП, но к сожалению, медики констатировали их смерть. Погибшими оказались 85-летняя мать и ее 48-летний сын", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства пожара устанавливают компетентные органы.

Напомним, 28 ноября в Голосеевском районе столицы горела квартира в многоэтажке. Спасатели обнаружили тела двух жертв.