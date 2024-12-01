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01 декабря 2024, 13:40

На Черниговщине российский дрон уничтожил жилой дом: владелица выпрыгнула из окна

01 декабря 2024, 13:40
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фото: Нацполиция
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В воскресенье, 1 декабря, российские оккупанты снова обстреляли Черниговщину ударными беспилотниками. В результате атаки полностью уничтожен частный дом в Прилуцком районе

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Известно, что вражеский дрон попал в дом в Варвинской общине. В результате пожара жилье 58-летней местной жительницы полностью сгорело.

"Женщина успела спастись из горящего дома через окно, дом уничтожен огнем", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Полицейские фиксируют последствия российской атаки и собирают доказательства военного преступления оккупантов.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, в воскресенье утром, 1 декабря, российская армия сбросила взрывчатку на маршрутное такси в Днепровском районе Херсона. В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 11 местных жителей получили ранения.

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