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03 грудня 2024, 03:11

В Івано-Франківську під час пожежі в багатоповерхівці загинули мати з сином

03 грудня 2024, 03:11
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фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
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Смертельна пожежа сталася вдень 2 грудня у багатоповерхівці на вулиці Вовчинецька, що в місті Івано-Франківськ. Внаслідок пожежі загинули мати з сином

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Відомо, що займання сталося в квартирі на першому поверсі. Оселя була повністю захаращена сміттям. Через сильне задимлення вогнеборці вивели на свіже повітря з верхніх поверхів будинку двох мешканців, зокрема одну дитину.

"Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох потерпілих, яких відразу передали працівникам ШМД, але на превеликий жаль, медики констатували їхню смерть. Загиблими виявилися 85-річна мати та її 48-річний син", — йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини пожежі встановлюють компетентні органи.

Нагадаємо, 28 листопада у Голосіївському районі столиці горіла квартира в багатоповерхівці. Рятувальники виявили тіла двох жертв.

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