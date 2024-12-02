Во Львове горела девятиэтажка: погиб человек
Трагическое событие произошло 1 декабря в многоэтажке по улице Выгоды во Львове. Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины во Львовской области.
По предварительным данным, возгорание возникло в одной из квартир девятиэтажного дома около 10:40.
"При ликвидации возгорания на месте пожара обнаружено тело мужчины", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали 15 спасателей и четыре единицы спецтехники. В настоящее время специалисты устанавливают причины трагедии.
Напомним, 28 ноября в Голосеевском районе Киева горела квартира в многоэтажке. Спасатели обнаружили тела двух жертв.
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