фото: ГСЧС

Пожар возник 2 декабря около 03:30 на Александрийском бульваре в Белой Церкви

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали 20 жителей из подъезда.

Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили двух пострадавших без сознания. Их направили в больницу. Мужчина с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и ожоги верхних и нижних конечностей. Женщина – отравление продуктами горения.

Пожар ликвидировали. Погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве горел коттеджный дом. Спасатели эвакуировали 11 человек.