На Киевщине произошел пожар в доме: двух человек спасли, а еще 20 – эвакуировали
Пожар возник 2 декабря около 03:30 на Александрийском бульваре в Белой Церкви
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали 20 жителей из подъезда.
Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили двух пострадавших без сознания. Их направили в больницу. Мужчина с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и ожоги верхних и нижних конечностей. Женщина – отравление продуктами горения.
Пожар ликвидировали. Погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, вечером 1 декабря в Киеве горел коттеджный дом. Спасатели эвакуировали 11 человек.
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