В Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры

Это связано со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука

Это связано со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука

Фото из открытых источников

Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут второй тур выборов. В нем примут участие кандидаты, занявшие второе и третье места.

Об этом она рассказала в комментарии "РБК-Украина", информирует RegioNews.

"В случае смерти кандидата до установления результатов он считается таким, что выбыл, поэтому там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч, поэтому будет повторное голосование, будет второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие второе и третье места", - сказала Айвазовская.

Она отметила, что в этом случае в Борисполе должны быть объявлены повторные выборы.

Напомним, действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.