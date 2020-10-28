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28 октября 2020, 14:38 14

В Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры

28 октября 2020, 14:38 14
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Это связано со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука
Это связано со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука
Фото из открытых источников
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Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут второй тур выборов. В нем примут участие кандидаты, занявшие второе и третье места.

Об этом она рассказала в комментарии "РБК-Украина", информирует RegioNews.

"В случае смерти кандидата до установления результатов он считается таким, что выбыл, поэтому там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч, поэтому будет повторное голосование, будет второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие второе и третье места", - сказала Айвазовская.

Она отметила, что в этом случае в Борисполе должны быть объявлены повторные выборы.

Напомним, действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.

выборы Украина мэр Местные выборы Кандидат
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