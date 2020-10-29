В Ивано-Франковске ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение
Детские сады и начальные классы будут работать в привычном режиме
Детские сады и начальные классы будут работать в привычном режиме
В Ивано-Франковске из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, учащихся 5-11 классов переводят на дистанционное обучение.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского совета.
Во время заседания исполнительного комитета мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшается каждый день.
Поэтому ради безопасности учеников и учителей мы приняли решение о переводе учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение, - сказал городской голова.
Напомним, 27 октября сообщалось о том, что в Ивано-Франковске не осталось коек для пациентов с COVID-19.
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