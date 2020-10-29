18:26  29 октября
Во Львове ТИК объявила окончательные результаты выборов мэра
16:01  29 октября
Более 60 депутатов Рады переболели коронавирусом - Разумков
17:23  29 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Новомихайловку
UA | RU
UA | RU
29 октября 2020, 17:55 4

В Ивано-Франковске ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение

29 октября 2020, 17:55 4
Читайте також українською мовою
Детские сады и начальные классы будут работать в привычном режиме
Детские сады и начальные классы будут работать в привычном режиме
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, учащихся 5-11 классов переводят на дистанционное обучение.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского совета.

Во время заседания исполнительного комитета мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшается каждый день.

Поэтому ради безопасности учеников и учителей мы приняли решение о переводе учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение, - сказал городской голова.

Напомним, 27 октября сообщалось о том, что в Ивано-Франковске не осталось коек для пациентов с COVID-19.

школа Ивано-Франковск дети Марцинкив Руслан дисстанционное обучение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Прикарпатье подрались председатель ТИК и кандидат на главу ОТГ
27 октября 2020, 22:28
На Прикарпатье голову и начальника одного из отделов ОТГ задержали на взятке
27 октября 2020, 19:32
Стало известно, как будут учиться школьники после каникул
27 октября 2020, 17:34
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »