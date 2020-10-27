На Прикарпатье подрались председатель ТИК и кандидат на главу ОТГ
Полиция Ивано-Франковской области начала досудебное расследование по факту хулиганства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.
27 октября между кандидатом на должность головы Надвирнянской ОТГ и председателем Надвирнянской территориальной избирательной комиссии во время общения возник конфликт, в результате которого один из его участников грубо нарушал общественный порядок, ругался, дергал за одежду и толкнул другого. Председатель ТИК обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.
Следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификацией - ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Житомире члены УИК переписывали протоколы и напали на наблюдателя .