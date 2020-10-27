На Прикарпатье подрались председатель ТИК и кандидат на главу ОТГ

Председателю ТИК пришлось обратиться к врачам

Председателю ТИК пришлось обратиться к врачам

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

27 октября между кандидатом на должность головы Надвирнянской ОТГ и председателем Надвирнянской территориальной избирательной комиссии во время общения возник конфликт, в результате которого один из его участников грубо нарушал общественный порядок, ругался, дергал за одежду и толкнул другого. Председатель ТИК обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификацией - ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Житомире члены УИК переписывали протоколы и напали на наблюдателя .