В Івано-Франківську учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання

Дитячі садки та початкові класи працюватимуть в звичному режимі

Дитячі садки та початкові класи працюватимуть в звичному режимі

Фото з відкритих джерел

В Івано-Франківську через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу, учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської міської ради.

Під час засідання виконавчого комітету мер міста Руслан Марцінків повідомив, що ситуація із розповсюдженням COVID-19 погіршується щодня.

Тому задля безпеки учнів і вчителів ми ухвалили рішення про переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, - сказав міський голова.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомляли про те, що в Івано-Франківську не залишилось ліжок для пацієнтів із COVID-19.