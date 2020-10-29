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29 жовтня 2020, 17:55 6

В Івано-Франківську учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання

29 жовтня 2020, 17:55 6
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Дитячі садки та початкові класи працюватимуть в звичному режимі
Фото з відкритих джерел
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В Івано-Франківську через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу, учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської міської ради.

Під час засідання виконавчого комітету мер міста Руслан Марцінків повідомив, що ситуація із розповсюдженням COVID-19 погіршується щодня.

Тому задля безпеки учнів і вчителів ми ухвалили рішення про переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, - сказав міський голова.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомляли про те, що в Івано-Франківську не залишилось ліжок для пацієнтів із COVID-19.

школа Івано-Франківськ діти Марцінків Руслан дистанційне навчання
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