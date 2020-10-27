На Прикарпатье голову и начальника одного из отделов ОТГ задержали на взятке

Чиновники вымогали 22 тысячи гривен за предоставление земельного участка

Чиновники вымогали 22 тысячи гривен за предоставление земельного участка

Фото: Нацполиция Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований ГУ Нацполиции Украины.

Злоумышленник в сговоре с начальником одного из отделов ОТГ требовали с гражданина 22 тысячи грн за беспрепятственное предоставление в собственность примерно 1,5 га земли для ведения сельского хозяйства с последующим обустройством ее под пруд.

Ранее полицейские задокументировали факты получения трех и пяти тысяч гривен начальником одного из отделов ОТГ в качестве "авансовых платежей".

Последнюю часть неправомерной выгоды – $500– получил председатель территориальной громады, после чего был задержан правоохранителями.

В настоящее время проводятся обыски по местам жительства и работы фигурантов с целью выявления и изъятия ранее полученных денежных средств, а также документов, "черновых" записей и других предметов, которые касаются материалов уголовного производства.

Решается вопрос о задержании главы ОТГ и начальника отдела в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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