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27 октября 2020, 19:32

На Прикарпатье голову и начальника одного из отделов ОТГ задержали на взятке

27 октября 2020, 19:32
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Чиновники вымогали 22 тысячи гривен за предоставление земельного участка
Фото: Нацполиция Украины
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Оперативники управления стратегических расследований задержали председателя территориальной общины сразу после получения $500 неправомерной выгоды.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований ГУ Нацполиции Украины.

Злоумышленник в сговоре с начальником одного из отделов ОТГ требовали с гражданина 22 тысячи грн за беспрепятственное предоставление в собственность примерно 1,5 га земли для ведения сельского хозяйства с последующим обустройством ее под пруд.

Ранее полицейские задокументировали факты получения трех и пяти тысяч гривен начальником одного из отделов ОТГ в качестве "авансовых платежей".

Последнюю часть неправомерной выгоды – $500– получил председатель территориальной громады, после чего был задержан правоохранителями.

В настоящее время проводятся обыски по местам жительства и работы фигурантов с целью выявления и изъятия ранее полученных денежных средств, а также документов, "черновых" записей и других предметов, которые касаются материалов уголовного производства.

Решается вопрос о задержании главы ОТГ и начальника отдела в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Ивано-Франковской области разоблачили во взяточничестве главу и начальника одного из отделов территориальной...

Posted by Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины on Tuesday, October 27, 2020

Напомним, на Прикарпатье разоблачили руководство водочного предприятия на сбыте нелегального спирта.

взятка ОТГ Ивано-Франковск полиция Прикарпатье глава
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