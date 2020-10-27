Стало известно, как будут учиться школьники после каникул

Сейчас на самоизоляции находятся ученики 2160 классов

Сейчас на самоизоляции находятся ученики 2160 классов

Рixabay

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что решение об организации работы школы после каникул, которые заканчиваются 30 октября, будут приниматься отдельно в зависимости от эпидемической ситуации в регионе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

Так, отмечается, что вопрос организации обучения школьников, в которых будут работать избирательные комиссии после 30 октября, будут решаться руководителями учебных заведений в каждом случае отдельно.

Отмечается, что по состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находятся ученики 2160 классов, а в 458 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.

Напомним, ранее сообщалось, что школы Киевщины после каникул перейдут на дистанционное обучение.